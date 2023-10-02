Продается детский Jaguar E-Type с кристаллами

Детская версия классического спорткара Jaguar E-Type оформлена 100 000 кристаллами Swarovski. Каким бы бессмысленным или даже безвкусным это ни казалось обычным людям, украшение автомобиля кристаллами Swarovski не является чем-то неслыханным.
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