НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Думада күп балалы әтиләргә «Балалар тәрбияләгән өчен» бүләген булдырырга тәкъдим иттеләр

«Гадел Россия» партиясе лидеры, Дума фракциясе башлыгы Сергей Миронов өч һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләгән әтиләр өчен, «Герой-Ана» исеменә тәңгәл китереп, «Балалар тәрбияләгән өчен» дәүләт бүләген гамәлгә куярга тәкъдим итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии