Думада күп балалы әтиләргә «Балалар тәрбияләгән өчен» бүләген булдырырга тәкъдим иттеләр

«Гадел Россия» партиясе лидеры, Дума фракциясе башлыгы Сергей Миронов өч һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләгән әтиләр өчен, «Герой-Ана» исеменә тәңгәл китереп, «Балалар тәрбияләгән өчен» дәүләт бүләген гамәлгә куярга тәкъдим итте.
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