В упавшем в Вашингтоне самолете могли находиться российские фигуристы

В упавшем в Вашингтоне самолете могли находиться российские фигуристыСпортивный агент Ари Закарян сегодня сообщил в эфире Матч ТВ, что на борту разбившегося пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания.
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