Украина начала продавать электроэнергию в Европу

Вынужденная остановка одного из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии привела к тому, что местная компания Nuclearelectrica начала при поддержке молдавского поставщика Energocom закупать электроэнергию на Украине.
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