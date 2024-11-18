Гуф вышел на связь из рехаба

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) вышел на связь из рехаба. Клиника «Свобода» в своем Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала обращение артиста, в котором он подтвердил, что выступит в Москве 22 ноября.