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Мода и Шоу-бизнес

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Гуф вышел на связь из рехаба

Гуф вышел на связь из рехаба

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) вышел на связь из рехаба. Клиника «Свобода» в своем Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала обращение артиста, в котором он подтвердил, что выступит в Москве 22 ноября.

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