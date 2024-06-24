Приморцам напомнили, как вести себя в случае паводка и при эвакуации

В МЧС Приморья напомнили жилям края о действиях при паводке и наводнении, сообщает PRIMPRESS. Перед эвакуацией необходимо отключить воду, газ и электричество, закрыть или заколотить досками или фанерой окна и двери первых этажей.
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