Отопление в детсады и школы Омска планируют дать на следующей неделе, заявил мэр Шелест. Точных сроков, когда тепло начнет поступать в многоэтажные дома, пока нет.
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Отопление в детсады и школы Омска планируют дать на следующей неделе, заявил мэр Шелест. Точных сроков, когда тепло начнет поступать в многоэтажные дома, пока нет.