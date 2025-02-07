Одной фобией больше: фотографии удручающего шопинга

Когда покупка явно не соответствовала ничему из заявленного. Давно знакомое чувство, когда заказываешь себе живого слона в интернет-магазине, а присылают мертвого, маленького, зеленого цвета да еще и с блоком питания на 110 вольт.
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