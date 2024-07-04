Кинологи Росгвардии, принимающие участие в СВО, получили награды

Государственные награды кинологам Росгвардии и их питомцам, проявившим мужество и профессионализм, в том числе в ходе Специальной военной операции, вручил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев 4 июля сообщила пресс-служба ведомства.