В Хабаровске ликвидировали межрегиональный канал поставок запрещенных средств

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю выявили причастность 33-летнего жителя Хабаровска к организации межрегионального канала поставки наркотиков в особо крупном размере для последующей незаконной продажи.
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