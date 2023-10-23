В Барнаул приедет выставка-музей "Поезд Победы"

Жители и гости города смогут бесплатно увидеть уникальные экспозиции, которые посвящены событиям и вехам Великой Отечественной войны С 25 по 27 октября жители Барнаула смогут посетить экспозицию передвижной выставки-музея о событиях Великой Отечественной войны "Поезд Победы".