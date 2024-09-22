После предупреждения Израиля американцы в Ливане выбросили все пейджеры

Во вторник, 17 сентября, примерно в 15:30 по Восточноевропейскому времени взрывы в Ливане и Сирии заставили мир вздрогнуть и замереть, когда одновременно в ливанской столице Бейруте и в сирийской Дамаске взрываются тысячи обыкновенных устаревших пейджеров, калеча и убивая своих владельцев.