На еще одну развязку на Пулковском шоссе потратят более 4 млрд рублей

Дорога будет двухуровневой. Еще одну развязку построят на Пулковском шоссе в Петербурге. На сайте администрации Северной столицы появилось постановление городского правительства о выделении финансирования.
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