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22 пугающих симптома во время беременности, которые на самом деле норма

22 пугающих симптома во время беременности, которые на самом деле норма

Обычно после родов это проходит фото: Shutterstock/Fotodom.ruВо время беременности женщина часто сталкивается с сюрпризами в виде тошноты, изжоги и смены вкусовых предпочтений.

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