В Рязани состоялось открытие Воскресенского сквера

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов, депутаты городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также начальник управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив мэрии Мария Бобкова.