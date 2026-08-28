В Рязани состоялось открытие Воскресенского сквера

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов, депутаты городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также начальник управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив мэрии Мария Бобкова.
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