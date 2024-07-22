Предупреждение Китая Starlink Илона Маска! Сообщается, что его суб-запускаемые DEW могут охотиться за его спутниками, оставаясь незамеченными

Фото: newstoday24.ru В исследовании говорится, что подводная лодка, оснащенная твердотельным лазерным оружием мегаваттного класса, может обстреливать спутники, оставаясь под водой и убирая свою «оптико-электронную мачту» перед тем, как снова погрузиться на дно океана.