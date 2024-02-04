Турист из России погиб во время занятия сноркелингом на Бали

Турист, приехавший из России на индонезийский остров Бали, утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой, сообщил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.
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