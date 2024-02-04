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Турист из России погиб во время занятия сноркелингом на Бали

Турист из России погиб во время занятия сноркелингом на Бали

Турист, приехавший из России на индонезийский остров Бали, утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой, сообщил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.

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