Искусство оформления: как превратить Ваше мероприятие в волшебное путешествие

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни мероприятия запоминаются навсегда, а другие уходят в небытие вскоре после окончания? Секрет кроется в деталях, в магии оформления, которая создает атмосферу, заставляющую гостей погрузиться в другой мир.