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В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума.

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