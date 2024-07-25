Трехэтажный стильный магазин построят в Барнауле в районе ВРЗ

Проект обсудили 25 июля на заседании градсовета Проект магазина на ВРЗ в Барнауле Небольшое трехэтажное здание, похожее на островок, построят в Барнауле по адресу бульвар 9 Января, 97 / улица Воровского, 129, в районе ВРЗ.