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SSD-накопители Corsair MP700 PRO Gen5 со скоростью до 12,4 ГБ/с, доступны с воздушным и жид...

SSD-накопители Corsair MP700 PRO Gen5 со скоростью до 12,4 ГБ/с, доступны с воздушным и жид...

SSD-накопители Corsair MP700 PRO Gen5 со скоростью до 12,4 ГБ/с, доступны с воздушным и жидкостным охлаждениемCorsair представила новейшую линейку твердотельных накопителей MP700 PRO Gen5, которая отличается более высокой скоростью хранения данных и возможностью использования воздушного или жидкостного охлаждения.

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