SSD-накопители Corsair MP700 PRO Gen5 со скоростью до 12,4 ГБ/с, доступны с воздушным и жид...

SSD-накопители Corsair MP700 PRO Gen5 со скоростью до 12,4 ГБ/с, доступны с воздушным и жидкостным охлаждениемCorsair представила новейшую линейку твердотельных накопителей MP700 PRO Gen5, которая отличается более высокой скоростью хранения данных и возможностью использования воздушного или жидкостного охлаждения.