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Царьград

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Путин объявил о завершении эпохи однополярной системы на форуме БРИКС

Путин объявил о завершении эпохи однополярной системы на форуме БРИКС

На форуме БРИКС Владимир Путин заявил о завершении эры однополярной системы. Президент России отметил, что путь к многополярному миру сталкивается с трудностями, обусловленными сопротивлением со стороны государств, делящих мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».

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