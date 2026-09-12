Путин объявил о завершении эпохи однополярной системы на форуме БРИКС

На форуме БРИКС Владимир Путин заявил о завершении эры однополярной системы. Президент России отметил, что путь к многополярному миру сталкивается с трудностями, обусловленными сопротивлением со стороны государств, делящих мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».