Юрист Лаврентьев: школьники Подмосковья уйдут на каникулы 5 октября

Юрист Андрей Лаврентьев рассказал, что при модульной системе обучения первые осенние каникулы в школах Московской области запланированы на 5—11 октября 2026 года, а следующий перерыв — на 16—22 ноября.
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