«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

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ММ

"затем обнимаются и с абсолютно отрешенным лицом идут за нами, офицерами, вперед, в атаку. В этот же день мы взяли и Владимировку, и Ново-Петровку. Моя рота не понесла потерь." ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ! Церковники лукавят, что на войне неверующих нету. На самом деле это то, что называется ЛЮДИ КАК БОГИ! Этому надо учить, а не молиться. Академик Норбеков обучал спецназовцев предвосхищать выстрелы, которые будут по ним. Что помогло нашим в Афгане. Допускаю, что такие обученные воины есть в спецслужбах, только речь о том, чтобы религиозный дурман заменить наукой, а не заниматься пропагандой религии. СССР победил фашистов без попов и на фронте попы не благословляли наших воинов.