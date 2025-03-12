Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Кислицына
    не понятно, что у наших служб нет методов на этих мразей?Воспитанник Ротши...
  • Андрей
    и чего только хохлы не нахрюкаютНа Украине испуга...
  • Валерий Светлый
    автор - явно засланный власовец, его бы в СМЕРШ на перевоспитаниеБоевой путь блино...

«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

«Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Кокарев
Как художественное произведение прочитал! Ух! Отличная статья. Надо больше таких!
Ответить
13 час.
mm
maiop maiop
мой прадед в гробу переворачивается от мысли, что его правнук в 2022 году очищает Донбасс от немцев и бандеровцев.
Ответить
11 час.
М
ММ
&quot;затем обнимаются и с абсолютно отрешенным лицом идут за нами, офицерами, вперед, в атаку. В этот же день мы взяли и Владимировку, и Ново-Петровку. Моя рота не понесла потерь.&quot; ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ! Церковники лукавят, что на войне неверующих нету. На самом деле это то, что называется ЛЮДИ КАК БОГИ! Этому надо учить, а не молиться. Академик Норбеков обучал спецназовцев предвосхищать выстрелы, которые будут по ним. Что помогло нашим в Афгане. Допускаю, что такие обученные воины есть в спецслужбах, только речь о том, чтобы религиозный дурман заменить наукой, а не заниматься пропагандой религии. СССР победил фашистов без попов и на фронте попы не благословляли наших воинов.
Ответить
9 час.
наверх