«Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну.
«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»
Комментарии
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Александр Кокарев
Как художественное произведение прочитал! Ух! Отличная статья. Надо больше таких!
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13 час.
mm
maiop maiop
мой прадед в гробу переворачивается от мысли, что его правнук в 2022 году очищает Донбасс от немцев и бандеровцев.
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11 час.
М
ММ
"затем обнимаются и с абсолютно отрешенным лицом идут за нами, офицерами, вперед, в атаку. В этот же день мы взяли и Владимировку, и Ново-Петровку. Моя рота не понесла потерь." ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ! Церковники лукавят, что на войне неверующих нету. На самом деле это то, что называется ЛЮДИ КАК БОГИ! Этому надо учить, а не молиться. Академик Норбеков обучал спецназовцев предвосхищать выстрелы, которые будут по ним. Что помогло нашим в Афгане. Допускаю, что такие обученные воины есть в спецслужбах, только речь о том, чтобы религиозный дурман заменить наукой, а не заниматься пропагандой религии. СССР победил фашистов без попов и на фронте попы не благословляли наших воинов.
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9 час.
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