Полноценного 5G в России пока нет: запущенные сети оказались тестовыми

Настоящий массовый 5G в России придется подождать до появления отечественных базовых станций Заявления операторов о запуске 5G в крупнейших городах России пока не означают появление полноценной коммерческой сети пятого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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