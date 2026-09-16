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Полноценного 5G в России пока нет: запущенные сети оказались тестовыми

Полноценного 5G в России пока нет: запущенные сети оказались тестовыми

Настоящий массовый 5G в России придется подождать до появления отечественных базовых станций Заявления операторов о запуске 5G в крупнейших городах России пока не означают появление полноценной коммерческой сети пятого поколения.

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