В Архангельске осудили бывшего полицейского, который сломал ребро задержанному

В Архангельске бывший сотрудник полиции признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершённом с применением насилия, из иной личной заинтересованности.
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