В Архангельской области начался процесс о признании геноцида советского народа

Архангельский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны Архангельский областной суд начал рассмотрение обращения областной прокуратуры о признании злодеяний, совершенных немецко-фашистскими агрессорами в период Великой Отечественной войны на территории Поморья, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.