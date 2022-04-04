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Вучич после победы на выборах президента заявил, что Сербия сохранит дружеские отношения с Россией

Вучич после победы на выборах президента заявил, что Сербия сохранит дружеские отношения с Россией

Президент Сербии Александар Вучич одержал победу на президентских выборах в первом туре. Выборы президента Сербии прошли 3 апреля.

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