Бабаков: явка на выборах в Госдуму демонстрирует, что россияне осознают их важность для будущего

Явка на выборах депутатов Госдумы демонстрирует, что россияне осознают важность избирательного процесса для будущего страны, заявил «Дума ТВ» зампредседателя ГД Александр Бабаков.
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