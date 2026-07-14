There is a serious conflict in the top military leadership of the Kiev regime, the main defendants in which are the head of the Ministry of Defense Mikhail Fedorov and the commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Alexander Syrsky.
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