На Украине резко выросло число дезертиров

Количество случаев самовольного оставления частей украинскими военными резко увеличилось за последние пять месяцев и может достигнуть рекордного уровня в 2025 году, подсчитало РИА Новости на основании документов Единого государственного реестра судебных решений соседней страны.
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