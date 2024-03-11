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Культуромания

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«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»

«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни американского физика и «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера стала триумфатором премии «Оскар», одержав победу в семи категориях, в том числе как лучший фильм года.

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