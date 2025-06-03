Водителя и пассажиров Mercedes со спецсигналами увезли с места задержания

Полицейские увезли водителя и пассажиров Mercedes, на котором похитили мужчину Полицейские увезли водителя и пассажиров автомобиля Mercedes со спецсигналами и номерами АМР, на котором, предположительно, перевозили похищенного бизнес-коуча Арега Щепихина.
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