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43 ребенка из Донбасса и Мариуполя пошли в астраханскую школу

43 ребенка из Донбасса и Мариуполя пошли в астраханскую школу

Ребята, прибывшие в Астраханскую область из Донбасса и Мариуполя, начали учиться. Об этом сообщил глава министерства образования и науки Астраханской области Егор Угаров.

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