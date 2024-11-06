Трамп опережает Харрис штате Джорджия после подсчета 91% бюллетеней — AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на 3 процентных пункта в штате Джорджия после подсчета 91% голосов, 6 ноября сообщает агентство Associated Press.
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