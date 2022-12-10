Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 3+16 в 26 играх

Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 3+16 в 26 играх

Александр Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». Форвард «Сан-Хосе» поучаствовал в разгроме «Дакс» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх