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«Много обработанного мяса и соли»: врач Комиссарова назвала ведущие к раку желудка аспекты питания

«Много обработанного мяса и соли»: врач Комиссарова назвала ведущие к раку желудка аспекты питания

«Много обработанного мяса и соли»: врач Комиссарова назвала ведущие к раку желудка аспекты питания Гастроэнтеролог Яна Комиссарова рассказала о пищевых привычках, которые «помогают» возникать опухолям в ЖКТ.

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