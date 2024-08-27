«Много обработанного мяса и соли»: врач Комиссарова назвала ведущие к раку желудка аспекты питания Гастроэнтеролог Яна Комиссарова рассказала о пищевых привычках, которые «помогают» возникать опухолям в ЖКТ.
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