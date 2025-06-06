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Куценко рассказал про учебу младших дочерей — выбрали особую школу

Куценко рассказал про учебу младших дочерей — выбрали особую школу

Актер похвастался успехами детей. Леонид Агутин и Гоша Куценко с дочками Социальные сетиГоша Куценко поведал об успехах своих младших дочерей — 11-летней Евгении и 8-летней Светланы, рожденных в браке с моделью Ириной Скриниченко.

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