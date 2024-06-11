В Россию начнут массово ввозить мигрантов из Афганистана

N

Nata

Приедут точно такие же как и таджики. Таджики точно так же ни читать, ни писать по русски не умеют.,в большинстве своем. Другое дело, что для таджиков въезд в страну безвизовый, а а афганцы - по визам, следовательно, хотя бы минимальный контроль все же предусмотрен. Да и весь кишлак для въезда при визовом ввозе. не предусмотрен.