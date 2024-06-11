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В Россию начнут массово ввозить мигрантов из Афганистана

В Россию начнут массово ввозить мигрантов из Афганистана

Пока в России идут ожесточенные споры о серьезной опасности массового использования труда мигрантов, практически шокирующая новость пришла с полей прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума … Стало известно, что в некоторых российских регионах могут появиться мигранты из Афганистана.

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Комментарии
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N
Nata
Приедут точно такие же как и таджики. Таджики точно так же ни читать, ни писать по русски не умеют.,в большинстве своем. Другое дело, что для таджиков въезд в страну безвизовый, а а афганцы - по визам, следовательно, хотя бы минимальный контроль все же предусмотрен. Да и весь кишлак для въезда при визовом ввозе. не предусмотрен.
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В Талибане 75% таджиков и это далеко не мирные жители, это боевики. Интересно а в России есть спецслужбы, да вообще здравомыслящие во власти?
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15 час.

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