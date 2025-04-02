Средний долг россиян с банковской просрочкой вырос на 25% за год

Средний долг заемщиков с просроченной задолженностью перед банком на начало 2025 года достиг 185 000 рублей, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторов (НАПКА), данные которой изучил Forbes.
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