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Средний долг россиян с банковской просрочкой вырос на 25% за год

Средний долг заемщиков с просроченной задолженностью перед банком на начало 2025 года достиг 185 000 рублей, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторов (НАПКА), данные которой изучил Forbes.

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