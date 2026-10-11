Gilligan's Island Nearly Replaced A Castaway With Elvira Actress Cassandra Peterson

Elvira actress Cassandra Peterson almost played Ginger Grant in one of the "Gilligan's Island" TV movies, but she lost the role in controversial circumstances.
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