Россия откроет два посольства и пять генконсульств в дружественных странах

МИД РФ объявила о планах открытия двух новых посольств и пяти генеральных консульств за рубежом. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов в интервью «Комсомольской правде».
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