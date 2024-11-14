Уместными усилиями: в РФ изменят порядок выкупа объектов культурного наследия

Концессионеры, проводившие работы по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) в рамках соответствующего соглашения, получат преимущественное право на выкуп данного объекта в случае включения его в план приватизации.
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