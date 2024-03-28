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«Ухо»

«Ухо»

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Хит последних нескольких дней - это ухо террориста… Мне сложно гадать, но, скорее всего, задержание проводил военный разведчик, а не кто-то из правоохранителей типа ФСБ, МВД или Росгвардии… Что, в принципе, не удивительно в прифронтовой полосе.

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Комментарии
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Любовь Кулик
Да никто ему ухо не резал,это СМИ придумали.. Стреляли по машине,вот и ранило зверушку.
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7 час.
Игорь Васиков
Раз отрезали, значит в тот момент так требовала ситуация. Задерживали люди опытные и грамотные. Нет разницы в прострелянной ноге и отрезаном ухе. Ухо просто эффектнее выглядит. Главное полученный результат...
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5 час.
валерии темников
А не отрезали бы этому ишаку ухо, возможно к этому времени произошёл бы  ещё где то террористический акт.   Другие ПОДОНКИ  будут НАПУГАНЫ ТАКИМ МЕТОДОМ ЗАДЕРЖАНИЯ И ДОПРОСА!  ВИДЯ и ЗНАЯ ЭТО  многие задумаются оказаться на месте этого упырка....   ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  силовиков в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ! ОДОБРЯЮ!
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3 час.

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