Раз отрезали, значит в тот момент так требовала ситуация. Задерживали люди опытные и грамотные. Нет разницы в прострелянной ноге и отрезаном ухе. Ухо просто эффектнее выглядит. Главное полученный результат...

валерии темников

А не отрезали бы этому ишаку ухо, возможно к этому времени произошёл бы ещё где то террористический акт. Другие ПОДОНКИ будут НАПУГАНЫ ТАКИМ МЕТОДОМ ЗАДЕРЖАНИЯ И ДОПРОСА! ВИДЯ и ЗНАЯ ЭТО многие задумаются оказаться на месте этого упырка.... ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ силовиков в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ! ОДОБРЯЮ!