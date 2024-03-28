СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Хит последних нескольких дней - это ухо террориста… Мне сложно гадать, но, скорее всего, задержание проводил военный разведчик, а не кто-то из правоохранителей типа ФСБ, МВД или Росгвардии… Что, в принципе, не удивительно в прифронтовой полосе.
«Ухо»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Кулик
Да никто ему ухо не резал,это СМИ придумали.. Стреляли по машине,вот и ранило зверушку.
Ответить
7 час.
Игорь Васиков
Раз отрезали, значит в тот момент так требовала ситуация. Задерживали люди опытные и грамотные. Нет разницы в прострелянной ноге и отрезаном ухе. Ухо просто эффектнее выглядит. Главное полученный результат...
Ответить
5 час.
валерии темников
А не отрезали бы этому ишаку ухо, возможно к этому времени произошёл бы ещё где то террористический акт. Другие ПОДОНКИ будут НАПУГАНЫ ТАКИМ МЕТОДОМ ЗАДЕРЖАНИЯ И ДОПРОСА! ВИДЯ и ЗНАЯ ЭТО многие задумаются оказаться на месте этого упырка.... ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ силовиков в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ! ОДОБРЯЮ!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии