В Кишиневе пройдет мастер-класс по росписи яиц с участием гостей из Румынии 

В целях популяризации традиционных пасхальных обычаев Главное управление культуры и культурного наследия организует мастер-класс по росписи яиц, который состоится 10 апреля 2025 года, начало в 15:00, в Студии изучения и оценки культурного наследия.
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