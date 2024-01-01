За что убили Берию

Хрущев, Сталин, Маленков, Берия и Молотов направляются на парад физкультурников на Красную площадь, 12 августа 1945 года «Банду Берии» обвинили в измене Родине, стремлении ликвидировать советский строй и реставрировать капитализм.
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