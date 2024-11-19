Россиян научили правильно избавляться от домов

Для сноса частного жилого дома потребуется получить согласование от местной администрации. Об этом и других правилах, которые необходимо соблюдать при желании избавиться от недвижимости, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.