Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    А что наша ГосДума полностью согласна с планом Трампа из 28 пунктов? Значит у нас нет ГосДумы, это сборище предателей...Бунт Европы: четы...
  • алекс кузь
    Старики, дети, семьи должны жить не в городе. Там, на природе существует здоровая психика и мораль.Переезд в деревню...
  • алекс кузь
    И, почему сухоруков не в госдуме. Он понимает сущность гражданства РФ,  как никто другой. Электронное голосование даю..."Приедем на танке...

22-летнего преподавателя нижегородского колледжа подозревают во взяточничестве

22-летнего преподавателя нижегородского колледжа подозревают во взяточничестве

Сотрудник одного из колледжей столицы Приволжья брал со студентов деньги за хорошие оценки.22-летний преподаватель нижегородского колледжа предстанет перед судом по статье за получение взятки с вымогательством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх