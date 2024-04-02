22-летнего преподавателя нижегородского колледжа подозревают во взяточничестве

Сотрудник одного из колледжей столицы Приволжья брал со студентов деньги за хорошие оценки.22-летний преподаватель нижегородского колледжа предстанет перед судом по статье за получение взятки с вымогательством.
