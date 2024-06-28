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Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова и ее партнер по фигурному катанию Макар Игнатов официально подтвердили свои планы на будущее, подав заявление в ЗАГС через десять дней после объявления о помолвке.

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Evgenija Palette
КАКАЯ РАДОСТЬ! Пережить бы...
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