Глава минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем

Global Look Press/Michael Brochstein/Keystone Press Agency Соединенные Штаты не планируют разрывать торговые отношения с Китаем, но допускают такое развитие событий, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.
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